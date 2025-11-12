Экс-руководитель вуза в Екатеринбурге получил реальный срок из-за аренды квартиры за счёт учебного заведения

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему исполняющему обязанности ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета Валерию Дубицкому, сообщает прокуратура Свердловской области.Суд признал Дубицкого виновным в растрате с использованием служебного положения в крупном размере (часть 3 статьи 160 УК РФ). Решение было принято 17 ноября на основании доказательной базы, представленной государственным обвинением.По данным следствия, преступление совершалось с августа 2022-го по сентябрь 2023 года, в этот период Дубицкий, занимавший пост и.о. ректора с марта 2021-го по июнь 2024 года, присвоил внебюджетные средства университета на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.Согласно материалам дела, при трудоустройстве Дубицкому была предоставлена служебная квартира, аренду которой университет оплачивал в течение 11 месяцев в связи с его переездом. Однако после истечения этого срока экс-чиновник решил продолжить проживание в жилье за счет вуза.Для этого он дал распоряжение финансовому директору подготовить пояснительные записки в наблюдательный совет о включении расходов на аренду квартиры в планы финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и 2023 годы. Получив одобрение совета, Дубицкий внес эти траты в бюджет университета и продолжил жить в квартире с семьей за счет учебного заведения.Как установил суд, право на оплачиваемое вузом жилье имели только физические лица, оказывающие образовательные услуги. Дубицкий, находясь в должности и.о. ректора и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, к этой категории не относился.Осужденный свою вину не признал и причиненный ущерб не возместил, указано в сообщении. Суд назначил Валерию Дубицкому наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Экс-ректор был взят под стражу непосредственно в зале суда.Кроме того, сохранен арест на половину доли в праве собственности на земельный участок и автомобиль осужденного, отмечается в сообщении прокуратуры Свердловской области.