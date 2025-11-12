Возрастное ограничение 18+

Экс-руководитель вуза в Екатеринбурге получил реальный срок из-за аренды квартиры за счёт учебного заведения

13.07 Понедельник, 17 ноября 2025
Фото прокуратуры Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему исполняющему обязанности ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета Валерию Дубицкому, сообщает прокуратура Свердловской области.

Суд признал Дубицкого виновным в растрате с использованием служебного положения в крупном размере (часть 3 статьи 160 УК РФ). Решение было принято 17 ноября на основании доказательной базы, представленной государственным обвинением.

По данным следствия, преступление совершалось с августа 2022-го по сентябрь 2023 года, в этот период Дубицкий, занимавший пост и.о. ректора с марта 2021-го по июнь 2024 года, присвоил внебюджетные средства университета на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, при трудоустройстве Дубицкому была предоставлена служебная квартира, аренду которой университет оплачивал в течение 11 месяцев в связи с его переездом. Однако после истечения этого срока экс-чиновник решил продолжить проживание в жилье за счет вуза.
Для этого он дал распоряжение финансовому директору подготовить пояснительные записки в наблюдательный совет о включении расходов на аренду квартиры в планы финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и 2023 годы. Получив одобрение совета, Дубицкий внес эти траты в бюджет университета и продолжил жить в квартире с семьей за счет учебного заведения.

Как установил суд, право на оплачиваемое вузом жилье имели только физические лица, оказывающие образовательные услуги. Дубицкий, находясь в должности и.о. ректора и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, к этой категории не относился.

Осужденный свою вину не признал и причиненный ущерб не возместил, указано в сообщении. Суд назначил Валерию Дубицкому наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Экс-ректор был взят под стражу непосредственно в зале суда.
Кроме того, сохранен арест на половину доли в праве собственности на земельный участок и автомобиль осужденного, отмечается в сообщении прокуратуры Свердловской области.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Новоуральске экс-чиновника МинАПК приговорили к 14 годам колонии за взяточничество и подлог
12 ноября 2025
За покушение на посредничество во взяточничестве осудили бывшего опера в Екатеринбурге
11 ноября 2025
В Екатеринбурге за контрабанду леса судили челябинца
11 ноября 2025
За хищение 3,2 млн рублей у пенсионеров будут судить «бегунка» в Екатеринбурге
12 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге вновь обсуждают строительство высоток на месте скандальной «Бухты Квинс»

«Атомстройкомплекс» уже объявлял о планах стройки на месте так и не реализованного проекта шансонье Новикова
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:52 Уральский Россельхознадзор не получил отчет об уничтожении поддельного масла в «Монетке»
16:16 Авито совместно с онлайн-школой Sкyеng разработали серию уроков о волонтерстве и экологии
15:46 Девочку, выжившую в ДТП в Ревде, выписывают из больницы
14:55 Первокурсники Техуниверситета УГМК получили «медные пятаки» на церемонии посвящения
14:40 В Екатеринбурге состоялась премьера фильма об учительнице из маленького свердловского посёлка
13:07 Экс-руководитель вуза в Екатеринбурге получил реальный срок из-за аренды квартиры за счёт учебного заведения
12:37 Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после обрушения потолка в аварийном доме под Екатеринбургом
12:24 Лук, свекла, вермишель, сахар и соленая рыба подешевели в Свердловской области
12:09 Губернатор Паслер анонсировал открытие четырех поликлиник в Свердловской области до конца года
11:59 В Свердловской области прошли соревнования в честь Дня самбо
11:52 За неделю в Свердловской области появились на свет 670 малышей, включая семь пар близнецов
11:47 В столице Урала возбудили дело об организации проституции в массажных салонах в жилых домах
11:40 Уральцы смогут задать вопрос губернатору Свердловской области на прямой линии
11:30 Суд в Краснотурьинске взыскал 5 миллионов рублей с работодателя за травму работницы
11:18 В Верхней Пышме стартовал международный детский хоккейный турнир
19:07 Десять сказочных героев России соберутся в Парке Сказов на день рождения Урал Мороза
18:31 В Свердловской области выясняют обстоятельства гибели пешехода на загородной автодороге
17:28 Глава СК запросил доклад по жалобе екатеринбурженки на деформацию челюсти после стоматологии
16:32 В Екатеринбурге в парке Маяковского открылась зимняя горка высотой с пятиэтажный дом
15:31 После вандалов и мастерской арт-объект «Цветочница» вернулся в Екатеринбург
14:40 В Свердловской области ожидается переменная облачность и гололедица в начале недели
14:28 В Екатеринбурге вылет рейса на Фукуок перенесли на сутки из-за технической неисправности самолёта
13:22 В Екатеринбурге следователи проверяют сообщения о нападениях бродячих собак в Академическом районе
12:14 В Свердловской области за сутки ликвидированы 17 пожаров, пострадали три человека
11:04 В Екатеринбурге в ДТП с тремя машинами обнаружили двух пьяных водителей
18:47 Видео нападения отца на дочь возле подъезда в Екатеринбурге привлекло внимание Следкома
Все новости Свердловской области
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
Все новости России и мира
16:52 Уральский Россельхознадзор не получил отчет об уничтожении поддельного масла в «Монетке»
16:16 Авито совместно с онлайн-школой Sкyеng разработали серию уроков о волонтерстве и экологии
15:46 Девочку, выжившую в ДТП в Ревде, выписывают из больницы
14:55 Первокурсники Техуниверситета УГМК получили «медные пятаки» на церемонии посвящения
14:40 В Екатеринбурге состоялась премьера фильма об учительнице из маленького свердловского посёлка
13:07 Экс-руководитель вуза в Екатеринбурге получил реальный срок из-за аренды квартиры за счёт учебного заведения
12:37 Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после обрушения потолка в аварийном доме под Екатеринбургом
12:24 Лук, свекла, вермишель, сахар и соленая рыба подешевели в Свердловской области
12:09 Губернатор Паслер анонсировал открытие четырех поликлиник в Свердловской области до конца года
11:59 В Свердловской области прошли соревнования в честь Дня самбо
11:52 За неделю в Свердловской области появились на свет 670 малышей, включая семь пар близнецов
11:47 В столице Урала возбудили дело об организации проституции в массажных салонах в жилых домах
11:40 Уральцы смогут задать вопрос губернатору Свердловской области на прямой линии
11:30 Суд в Краснотурьинске взыскал 5 миллионов рублей с работодателя за травму работницы
11:18 В Верхней Пышме стартовал международный детский хоккейный турнир
19:07 Десять сказочных героев России соберутся в Парке Сказов на день рождения Урал Мороза
18:31 В Свердловской области выясняют обстоятельства гибели пешехода на загородной автодороге
17:28 Глава СК запросил доклад по жалобе екатеринбурженки на деформацию челюсти после стоматологии
16:32 В Екатеринбурге в парке Маяковского открылась зимняя горка высотой с пятиэтажный дом
15:31 После вандалов и мастерской арт-объект «Цветочница» вернулся в Екатеринбург
14:40 В Свердловской области ожидается переменная облачность и гололедица в начале недели
14:28 В Екатеринбурге вылет рейса на Фукуок перенесли на сутки из-за технической неисправности самолёта
13:22 В Екатеринбурге следователи проверяют сообщения о нападениях бродячих собак в Академическом районе
12:14 В Свердловской области за сутки ликвидированы 17 пожаров, пострадали три человека
11:04 В Екатеринбурге в ДТП с тремя машинами обнаружили двух пьяных водителей
18:47 Видео нападения отца на дочь возле подъезда в Екатеринбурге привлекло внимание Следкома
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK