В столице Урала возбудили дело об организации проституции в массажных салонах в жилых домах
Сотрудники полиции Екатеринбурга провели операцию по закрытию двух массажных салонов, где предоставлялись интимные услуги, сообщает пресс-служба городского УМВД. Заведения располагались в подвальных помещениях на улицах Декабристов и Хохрякова.
По данным правоохранительных органов, оба салона принадлежали одному физическому лицу. во время обысков были изъяты денежные средства, документация и мобильные телефоны сотрудниц.
При изучении изъятых устройств следователи обнаружили переписку работниц с клиентами, в которой открыто предлагались сексуальные услуги с указанием их стоимости. Также были найдены документы с прописанными штрафными санкциями для работниц заведений.
По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». сейчас полиция ведет розыск владельца нелегального бизнеса.
