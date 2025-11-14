В столице Урала возбудили дело об организации проституции в массажных салонах в жилых домах

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции Екатеринбурга провели операцию по закрытию двух массажных салонов, где предоставлялись интимные услуги, сообщает пресс-служба городского УМВД. Заведения располагались в подвальных помещениях на улицах Декабристов и Хохрякова.По данным правоохранительных органов, оба салона принадлежали одному физическому лицу. во время обысков были изъяты денежные средства, документация и мобильные телефоны сотрудниц.При изучении изъятых устройств следователи обнаружили переписку работниц с клиентами, в которой открыто предлагались сексуальные услуги с указанием их стоимости. Также были найдены документы с прописанными штрафными санкциями для работниц заведений.По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». сейчас полиция ведет розыск владельца нелегального бизнеса.