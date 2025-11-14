В Каменске-Уральском обвиняемого в провозе оружия в ИК-47 отправили в СИЗО

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Синарский районный суд Каменска-Уральского рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Чепалову З.В. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств».По данным пресс-службы судов Свердловской области, арсенал был обнаружен на КПП ИК-47 в ходе досмотра грузовика. Среди изъятого находились автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет (охолощенный) с двумя магазинами, тактический шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним.Суд избрал Чепалову меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 января 2026 года.