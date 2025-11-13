Пенсионерке из Шалинского района вернули более полумиллиона «умыкнутых» у неё рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Шалинского района восстановила справедливость в отношении местной пенсионерки. У неё была похищена крупная денежная сумма.Ведомство провело проверку по обращению пожилой женщины, у которой были похищены крупные сбережения. В ходе надзорных мероприятий был установлен виновный в хищении — бывший муж дочери пенсионерки. Злоумышленник воспользовался доверием пожилого человека и обманом получил доступ к мобильному телефону женщины и её банковским приложениям.В результате он незаконно списал все денежные средства, принадлежавшие пенсионерке. Общая похищенная сумма составила свыше 508,5 тысяч рублей. Преступник перевёл все деньги на свой расчетный счет, после чего распорядился ими по своему усмотрению.Прокуратура оперативно отреагировала на это грубое нарушение прав пенсионерки, подготовив и направив в суд исковое заявление. Иск требовал взыскать с виновного всю сумму неосновательного обогащения. Шалинский районный суд, изучив представленные по делу материалы и доводы прокурора, исковые требования удовлетворил в полном объёме. Прокуратура Шалинского района взяла на себя контроль за фактическим исполнением этого судебного решения.