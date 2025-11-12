Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском на территорию ИК-47 пытался заехать грузовик с оружием
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера, 13 ноября, в Каменске-Уральском на территорию исправительной колонии №47 пытался попасть мужчина на грузовике, в кабине которого нашли оружие.
Как сообщили в ГУФСИН по Свердловской области, во время досмотра грузовика, который должен был забрать продукцию деревообработки, сотрудники УИС обнаружили в кабине водителя автомат Калашникова с патронами; ручную гранату; пистолет, охолощённый с двумя магазинами; тактический шлем; тактический рюкзак; подсумок с медикаментами; радиостанции с аккумуляторами; сотовые телефоны и аксессуары к ним.
О произошедшем сразу сообщили в УФСБ, ГУ МВД России по Свердловской области, Росгвардию. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции и изъяла запрещённые предметы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям 222 УК РФ и 222.1 УК РФ о незаконном обороте оружия и взрывчатых устройств.
