Заступившуюся за сына мать из Ревды не стали лишать свободы за убийство
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ревдинский городской суд не стал лишать свободы 35-летнюю женщину, которая убила собственного мужа, защищая своего сына.
Трагедия произошла в июле 2025 года. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригрозил ребёнку расправой и накинулся на него. Когда супруг стал бить мальчика по голове, женщина схватила со стола кухонный нож и трижды ударила мужа в спину. Впоследствии он скончался.
В суде мать признала вину, раскаялась и извинилась перед сестрой погибшего, которая выступила в качестве потерпевшей. Та простила женщину и попросила суд не применять к ней строгого наказания.
Приговор пока не вступил в законную силу.
«Учитывая все обстоятельства дела, смягчающие вину факты и позицию потерпевшей, суд квалифицировал действия женщины по части 1 статьи 108 УК РФ – "Убийство при превышении пределов необходимой обороны" и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год»,
– рассказали в пресс-службе.
Приговор пока не вступил в законную силу.
