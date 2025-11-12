Возрастное ограничение 18+
Срок получил решивший подработать наркокурьером в Екатеринбурге уроженец Камеруна
Фото: Свердловский областной суд
В Екатеринбурге к восьми годам лишения свободы приговорили уроженца Республики Камерун Мочио Нгуно Жана Джуниора, задержанного в апреле этого года с наркотиками. Камерунец мечтал выучиться в России и вернуться на родину, но выбрал плохую работу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, при задержании у Мочио Нгуно нашли 40 свёртков с наркотическими веществами общей массой 50 граммов. В суде он не стал отрицать свою вину и рассказал, что ему пообещали за работу наркокурьерам хорошие деньги, и он согласился, но в первый же «рабочий день» был пойман сотрудниками патрульно-постовой службы.
12 августа 2025 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес ему приговор, признав виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В качестве наказания камерунцу назначили 8 лет колонии строгого режима.
Позже адвокат Мочио Нгуно Жана Джуниора обжаловал приговор, но Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
«В 2019 году Мочио Нгуно Жан Джуниор был абитуриентом одного из уральских вузов, надеялся стать экономистом и говорил, что его "родина – это непаханое поле для бизнеса" и он хочет его развивать в будущем»,
– отметили в пресс-службе.
