Экс-сотрудник краснотурьинской колонии получил срок за взятки и контрабанду
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Краснотурьинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Экс-старший техник ИК-3 был признан виновным в серии коррупционных преступлений.
В ходе судебного процесса было установлено, что прапорщик внутренней службы организовал в учреждении канал поставки запрещённых предметов. Преступная деятельность продолжалась с августа 2024 по март 2025 года. В этот период, используя своё служебное положение, подсудимый систематически передавал сидельцам колонии различные запрещённые предметы. В перечень контрабандных товаров входили сотовые телефоны и SIM-карты. Также он проносил аудиотехнику: автомагнитолы, динамики и Bluetooth-наушники. Дополнительно осужденные получали через него USB-накопители. За каждую такую операцию прапорщик получал денежное вознаграждение. Переводы средств осуществлялись через посредников от заинтересованного осуждённого.
Суд квалифицировал действия подсудимого как 16 самостоятельных преступлений. Это и четыре эпизода мелкого взяточничества, и получение взятки за незаконные действия, и превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Экс-сотрудник колонии полностью признал свою вину.
Суд назначил виновному строгое наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Дополнительно суд назначил крупный штраф в размере 700 тысяч рублей. Также установлен запрет на занятие определенных должностей сроком на 5 лет. А вот в отношении осужденного, передававшего взятки, уголовное дело прекращено. Такое решение принято в связи с его деятельным раскаянием.
Вынесенный приговор еще не вступил в законную силу. Стороны процесса могут обжаловать его в течение 15 суток.
