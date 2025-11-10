Возрастное ограничение 18+
К трём годам колонии приговорили жестоко избившего свою мать жителя Кировграда
Фото: прокуратура Свердловской области
В Кировграде к лишению свободы приговорили местного жителя, который жестоко избил свою мать 15 апреля 2025 года.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в тот день 65-летняя женщина раскритиковала подругу 34-летнего мужчины, и он напал на неё с кулаками. Согласно материалам дела, он не менее пяти раз ударил мать по лицу, а когда она упала, ещё не менее трёх раз пнул её по голове. Скорую помощь женщине вызвали соседи.
Позже ей диагностировали перелом свода основания черепа, открытый перелом костей носа со смещением, а также множественные ушибы и ссадины. Причинённый вред квалифицирован как тяжкий.
Кировградский городской суд признал мужчину виновным по статье 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека») и назначил ему 3 года в исправительной колонии общего режима.
