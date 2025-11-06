Возрастное ограничение 18+
Двух экс-полицейских из Невьянска будут судить за взяточничество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Двух бывших сотрудников невьянского отделения полиции будут судить за получение крупной взятки и попустительство по службе. По версии следствия, с их позволения на территории округа собирались вести незаконную добычу золота.
Один из фигурантов дела – начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Невьянский», второй – старший оперуполномоченный, находившийся у него в подчинении. Их задержали весной этого года сразу после получения взятки, рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, спецоперацию по задержанию и изобличению любителей «лёгких денег» проводили офицеры полиции из подразделения собственной безопасности областной полиции совместно со специалистами из ФСБ.
Сообщается, что оба уголовных дела с утверждёнными обвинительными заключениями уже переданы в суд.
«Предпринятая попытка взять под покровительство нелегальную золотодобычу не принесла двум вышеупомянутым лицам никаких дивидендов, за исключением негативных последствий. Такими последствиями стало увольнение сотрудников по итогам проведённой служебной проверки из системы МВД по отрицательным основаниям за проступок, порочащий честь представителя правоохранительного органа»,
– подчеркнул Горелых.
