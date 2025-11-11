Екатеринбуржец поплатился свободой за контрабанду наличных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор по делу о контрабанде крупной суммы наличных денег. Местный житель был пойман на этом преступлении в аэропорту «Кольцово».Октябрьский районный суд города признал 35-летнего екатеринбуржца виновным в совершении преступления, квалифицирующегося по части 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ. Совершено оно было в марте 2025 года в международном аэропорту «Кольцово». Суд установил, что мужчина находился в зоне таможенного контроля с ручной кладью. При нём были наличные денежные средства в размере, превышающем 3 миллиона рублей. Эта сумма значительно больше допустимого без декларирования лимита. Вместо того чтобы задекларировать деньги, нарушитель направился в «зелёный» коридор. Таким образом он попытался незаконно вывезти средства за границу.Подсудимый был хорошо знаком с процедурой пересечения границы, так как делал это неоднократно. Но на сей раз бдительные сотрудники Кольцовской таможни пресекли попытку. Они провели проверку и выявили отсутствие обязательной пассажирской таможенной декларации.С учётом позиции государственного обвинения суд назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Все незаконно перемещаемые денежные средства были конфискованы и обращены в доход государства.