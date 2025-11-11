Возрастное ограничение 18+
В Новоуральске экс-чиновника МинАПК приговорили к 14 годам колонии за взяточничество и подлог
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 12 ноября, Новоуральский городской суд вынес приговор бывшему главному специалисту территориального отдела свердловского МинАПК, признав его виновным во взяточничестве и служебном подлоге.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, осуждённый с 2014 года по сентябрь 2023 года получал от представителей поднадзорных ему организаций деньги за попустительство по службе, в том числе за то, что он закрывал глаза на получение свидетельств о прохождении техосмотра самоходной техники без его фактического проведения. Также у него была топливная карта, полученная в качестве взятки, с которой оплачивал дизельное топливо для своего автомобиля. Общая сумма взяток, по данным региональной прокуратуры, превышает 3,4 миллиона рублей.
Суд назначил ему 14 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 16,6 миллиона рублей и с лишением права занимать должности в госслужбе на 10 лет. Кроме того, с него взыскали в доход государства сумму взятки.
Сообщается, что уголовные дела в отношении взяткодателей органом предварительного расследования прекращены в связи с деятельным раскаянием и способствованием расследованию преступлений.
«Чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий непосредственно при передаче части взятки в служебном кабинете»,
– рассказали в ведомстве.
