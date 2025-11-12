Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело об обороте банковских карт для нелегалов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении четырёх человек, обвиняемых в неправомерном обороте дебетовых карт по части 2 статьи 187 УК РФ. По версии следствия, их делали для нелегальных мигрантов.
Согласно материалам дела, обвиняемые действовали в составе преступной группы в период с сентября 2020 года по август 2022 года.
Как рассказали в областной прокуратуре, банда получала дебетовые банковские карты на основе поддельных документов, которые изготавливало неустановленное лицо (в отношении него материалы дела выделены в отдельное производство), в частности удостоверение личности иностранного гражданина, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии на территорию Российской Федерации.
Объёмы выпущенных таким образом карт в прокуратуре не назвали.
Рассматривать уголовное дело будут в Кировском районном суде Екатеринбурга.
Материалы в отношении руководителя преступной группы и иных участников выделены в отдельное производство.
«Введённый в заблуждение специалист банка открывал счёт и выдавал участнику преступной группы дебетовую платежную карту. После чего руководитель организованной группы, действуя совместно с соучастниками, осуществлял транспортировку и хранение по месту своего жительства в целях сбыта платежной дебетовой карты»,
– пояснили в ведомстве.
