Возрастное ограничение 18+
За хищение 3,2 млн рублей у пенсионеров будут судить «бегунка» в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить 25-летнего местного жителя, которому вменяют причастность к хищению у пенсионеров 3,2 миллиона рублей.
Молодому человеку вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину. Согласно материалам дела, парень сыграл роль «бегунка» в преступной схеме телефонных мошенников, которые представлялись пожилым людям представителями правоохранительных органов и вводили в заблуждение, вынуждая пенсионеров отдавать свои сбережения.
По версии следствия, обвиняемый приходил на тот адрес, который ему называли, забирал деньги у обманутых бабушек и дедушек, после чего переводил похищенное своим нанимателям, оставляя себе полагающуюся долю.
Уголовное дело с утверждённым обвинением уже направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Материалы в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство.
Молодому человеку вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину. Согласно материалам дела, парень сыграл роль «бегунка» в преступной схеме телефонных мошенников, которые представлялись пожилым людям представителями правоохранительных органов и вводили в заблуждение, вынуждая пенсионеров отдавать свои сбережения.
По версии следствия, обвиняемый приходил на тот адрес, который ему называли, забирал деньги у обманутых бабушек и дедушек, после чего переводил похищенное своим нанимателям, оставляя себе полагающуюся долю.
«В результате указанных незаконных действий в июле 2025 года причинён ущерб четырём пенсионерам на общую сумму свыше 3,2 миллиона рублей»,
– рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело с утверждённым обвинением уже направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Материалы в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сообщника телефонных мошенников осудили в Первоуральске
07 ноября 2025
07 ноября 2025