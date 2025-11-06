За хищение 3,2 млн рублей у пенсионеров будут судить «бегунка» в Екатеринбурге





рассказали в прокуратуре. «В результате указанных незаконных действий в июле 2025 года причинён ущерб четырём пенсионерам на общую сумму свыше 3,2 миллиона рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге будут судить 25-летнего местного жителя, которому вменяют причастность к хищению у пенсионеров 3,2 миллиона рублей.Молодому человеку вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину. Согласно материалам дела, парень сыграл роль «бегунка» в преступной схеме телефонных мошенников, которые представлялись пожилым людям представителями правоохранительных органов и вводили в заблуждение, вынуждая пенсионеров отдавать свои сбережения.По версии следствия, обвиняемый приходил на тот адрес, который ему называли, забирал деньги у обманутых бабушек и дедушек, после чего переводил похищенное своим нанимателям, оставляя себе полагающуюся долю.Уголовное дело с утверждённым обвинением уже направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.Материалы в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство.