Шесть сотовых телефонов пытались перебросить в невьянскую ИК





– сказал Левченко. «По данному факту составлены соответствующие документы, проводится проверка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувший вторник, 11 ноября, на территории исправительной колонии №46 в Невьянске сотрудники учреждения обнаружили два свёртка.Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко, внутри обнаружили шесть мобильных телефонов, шесть блоков с пятью проводами для зарядки, цельное зарядное устройство и один повербанк – всё это запрещено использовать осуждённым.Кто перебросил телефоны с зарядками на территорию колонии, неизвестно.