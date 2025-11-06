Возрастное ограничение 18+
Шесть сотовых телефонов пытались перебросить в невьянскую ИК
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
В минувший вторник, 11 ноября, на территории исправительной колонии №46 в Невьянске сотрудники учреждения обнаружили два свёртка.
Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко, внутри обнаружили шесть мобильных телефонов, шесть блоков с пятью проводами для зарядки, цельное зарядное устройство и один повербанк – всё это запрещено использовать осуждённым.
Кто перебросил телефоны с зарядками на территорию колонии, неизвестно.
«По данному факту составлены соответствующие документы, проводится проверка»,
– сказал Левченко.
