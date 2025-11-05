Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге за контрабанду леса судили челябинца

21.00 Вторник, 11 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На этой неделе завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о контрабанде леса на крупную сумму. Приговор по этому делу вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

На скамье подсудимых сидел 49-летний житель города Верхний Уфалей из Челябинской области. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Данная статья касается контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства была установлена картина преступной деятельности мужчины. Суд доказал, что обвиняемый в 2020 и 2022 годах организовал незаконный экспорт пиломатериалов. На момент совершения преступлений он занимал должность директора организации, специализировавшейся на экспорте лесоматериалов с территории Свердловской области. Под его руководством была осуществлена поставка в иностранное государство пиломатериалов хвойных пород. Общий объем незаконно вывезенной древесины составил 266,67 кубических метров. Стоимость этого лесоматериала превысила три миллиона рублей.

Ключевым элементом преступной схемы стала фальсификация товаросопроводительных документов. Обвиняемый умышленно указал в них недостоверные сведения об источнике происхождения древесины. Эта махинация позволила легализовать незаконно заготовленные лесоматериалы и вывезти их за границу.

В итоге суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, назначил виновному штраф в размере 800 тысяч рублей. Однако финансовые последствия для осужденного оказались гораздо серьёзнее. По ходатайству государственного обвинителя с него была взыскана дополнительная сумма. Эта сумма эквивалентна стоимости всех незаконно вывезенных лесоматериалов. Взысканные средства будут направлены в доход государства, — уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
МАК спустя шесть лет опубликовал отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Не все действия экипажа комиссия сочла правильными
21:35 Случай с травмой екатеринбурженки из-за неровной дороги закончился судами
21:00 В Екатеринбурге за контрабанду леса судили челябинца
20:54 Ближайшая лекция в УрГАХУ будет посвящена Свердловскому рок-клубу
20:22 Короткое замыкание в понедельник стало главным врагом свердловских огнеборцев
20:14 В Свердловской области за неделю появилось 580 малюсеньких жителей
17:38 Жительница Серова врала бывшему любовнику о ребёнке ради денег
17:19 Экс-директора среднеуральского канализационного хозяйства будут судить за смерть двух работников
16:21 Эксперты рассказали, можно ли покупать авто после ДТП
15:41 Суд определит судьбу «положенца» Марселя Гасанова 20 ноября
15:07 Екатеринбуржцев предупреждают о перекрытиях ради антитеррористических учений
14:09 В Екатеринбурге устроившему резню на улице Бородина директору магазина предъявили обвинение
13:20 Впервые за семь лет Североуральск получил паспорт готовности к отопительному сезону
13:04 За покушение на посредничество во взяточничестве осудили бывшего опера в Екатеринбурге
12:23 Человека в балаклаве подозревают в причастности к пожару на Уралмаше
12:02 СМИ: рассмотрение апелляции Вероники Наумовой отложили
11:05 Житель Каменска-Уральского взыскал с фитнес-клуба деньги за отсутствие горячей воды в душевых
10:46 В Екатеринбурге на 2-й Новосибирской спасли кота из кабель-канала
10:12 Житель Качканара накопил более 2,5 миллиона рублей долга по алиментам
09:21 Водоочистительная станция появилась в красноуфимской деревне
09:12 Стая собак напала на школьницу в Нижнем Тагиле
21:09 Под Асбестом в ДТП пострадали люди
20:50 Участники рынка рассказали о преимуществах партнерского маркетинга
20:36 Несмотря на поддержку Михалкова и «Русской общины» суд оставил приговор екатеринбургскому учителю без измененй
19:52 Автотранспорт между Екатеринбургом и Тюменью во вторник поедет реверсивно
19:21 За некачественный корм для собак Уральской таможни с поставщика спросили через суд
18:58 Наставники Авито бесплатно делятся опытом через индивидуальные менторские сессии
Все новости Свердловской области
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
