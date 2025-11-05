В Екатеринбурге за контрабанду леса судили челябинца

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На этой неделе завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о контрабанде леса на крупную сумму. Приговор по этому делу вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.На скамье подсудимых сидел 49-летний житель города Верхний Уфалей из Челябинской области. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Данная статья касается контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной в крупном размере.В ходе судебного разбирательства была установлена картина преступной деятельности мужчины. Суд доказал, что обвиняемый в 2020 и 2022 годах организовал незаконный экспорт пиломатериалов. На момент совершения преступлений он занимал должность директора организации, специализировавшейся на экспорте лесоматериалов с территории Свердловской области. Под его руководством была осуществлена поставка в иностранное государство пиломатериалов хвойных пород. Общий объем незаконно вывезенной древесины составил 266,67 кубических метров. Стоимость этого лесоматериала превысила три миллиона рублей.Ключевым элементом преступной схемы стала фальсификация товаросопроводительных документов. Обвиняемый умышленно указал в них недостоверные сведения об источнике происхождения древесины. Эта махинация позволила легализовать незаконно заготовленные лесоматериалы и вывезти их за границу.В итоге суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, назначил виновному штраф в размере 800 тысяч рублей. Однако финансовые последствия для осужденного оказались гораздо серьёзнее. По ходатайству государственного обвинителя с него была взыскана дополнительная сумма. Эта сумма эквивалентна стоимости всех незаконно вывезенных лесоматериалов. Взысканные средства будут направлены в доход государства, — уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.