Возрастное ограничение 18+
За покушение на посредничество во взяточничестве осудили бывшего опера в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 11 ноября, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор бывшему оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области Евгению Мальцову.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, суд признал его виновным в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Согласно материалам дела, в октябре 2023 года он предложил помощь заместителю директора строительной компании-подрядчика, у которой были проблемы с экспертизой школы в Косулино. По версии следствия, бывший опер знал, что организации нужно было до конца 2023 года получить положительный результат, но документация, предоставленная на экспертизу, не соответствовала требованиям, а фактическая стоимость работ существенно отличалась от заявленной.
Позже в квартире на Олимпийской набережной замдиректора компании передал ему в рюкзаке 30 миллионов рублей наличными.
В качестве наказания суд назначил ему 7 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций органа представительной власти, на срок 5 лет.
Сообщается, что уголовное дело в отношении взяткодателя было прекращено в связи с «активным способствованием раскрытию преступления и деятельным раскаянием».
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, суд признал его виновным в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Согласно материалам дела, в октябре 2023 года он предложил помощь заместителю директора строительной компании-подрядчика, у которой были проблемы с экспертизой школы в Косулино. По версии следствия, бывший опер знал, что организации нужно было до конца 2023 года получить положительный результат, но документация, предоставленная на экспертизу, не соответствовала требованиям, а фактическая стоимость работ существенно отличалась от заявленной.
«Осуждённый сообщил, что сможет помочь, однако пояснил, что за решение вопроса необходимо будет заплатить 200 миллионов рублей в три этапа. Первым этапом необходимо было передать 30 миллионов рублей в качестве аванса»,
– рассказали в ведомстве.
Позже в квартире на Олимпийской набережной замдиректора компании передал ему в рюкзаке 30 миллионов рублей наличными.
В качестве наказания суд назначил ему 7 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций органа представительной власти, на срок 5 лет.
Сообщается, что уголовное дело в отношении взяткодателя было прекращено в связи с «активным способствованием раскрытию преступления и деятельным раскаянием».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию