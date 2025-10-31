Сообщника телефонных мошенников осудили в Первоуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Первоуральске вынесен приговор участнику преступной группы, обманувшей пенсионера. Доверчивый старик из-за бессовестных мошенников лишился 2 миллионов рублей.На скамью подсудимых был усажен житель Челябинской области Магомедарип Ильясов. По мнению следователей (получившему подтверждение в ходе процесса), он участвовал в преступлении, совершённом в конце января 2025 года. Неустановленные сообщники Ильясова действовали по отработанной схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и банковскими работниками. Они убедили пожилого мужчину передать свои сбережения для якобы проверки. Общая сумма похищенных наличных средств составила 2 миллиона рублей.Магомедарип Ильясов выполнял в группе роль курьера. Он лично прибыл в Первоуральск для получения денег. Встреча с пенсионером состоялась у подъезда его дома. Ильясов забрал у потерпевшего пакет, в котором находились все его сбережения. Однако на следующий день мошенник был задержан в Екатеринбурге. Задержание произошло в момент, когда он пытался обменять похищенные деньги на криптовалюту.Несмотря на очевидность доказательств, Ильясов не признал своей вины в суде. Тем не менее, Первоуральский городской суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинительный приговор был вынесен на основе неопровержимых доказательств, собранных следствием.При вынесении вердикта суд учёл все обстоятельства дела, включая роль подсудимого в преступлении. В качестве наказания Ильясову назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Уголовные дела в отношении его сообщников выделены в отдельное производство. Их розыск и привлечение к ответственности продолжаются.