Житель туринского села сыграл в «Камень, ножницы, бумага» на жизнь и получил срок
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В туринском селе Слобода двое мужчин сильно заскучали и решили сыграть в «Камень, ножницы, бумага» на жизнь. Ничем хорошим для них это не закончилось.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, товарищи решили, что победитель сможет по своему усмотрению распорядиться жизнью проигравшего, в том числе убить или заказать ему убийство другого человека. Как и стоило ожидать, итог игры не понравился проигравшему, и товарищи стали ссориться. В конце концов победивший в игре Сергей Горячевских схватил со стола нож и трижды ударил своего друга. Позже, одумавшись, он вызвал скорую, но, к сожалению, товарищ скончался по пути в больницу.
Туринский районный суд признал его виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и назначил ему 9 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
«В суде Горячевских не отрицал нанесения ножевых ранений, но пояснил, что не желал смерти потерпевшему»,
– поведали в пресс-службе.
