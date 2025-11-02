Высокопоставленная чиновница из Ревды стала фигурантом уголовного дела о коррупции

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Заместителя главы Ревдинского городского округа Юлию Анциферову заподозрили в получении крупной взятки. Чиновница стала фигурантом уголовного дела о коррупции вместе с предполагаемым взяткодателем и их посредником.По версии следствия, преступная схема действовала с мая по октябрь 2024 года. Женщина в чиновничьем кресле получала незаконное вознаграждение от ревдинского предпринимателя через посредника за содействие в согласовании земельных вопросов. Чиновница обеспечивала положительное решение администрации в предварительных согласованиях выделения участков под выкуп. Общая сумма взятки составила 150 тысяч рублей.Раскрытие этого преступления стало результатом совместной работы сотрудников полиции и управления ФСБ, а также управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Ими были проведены комплексные оперативно-разыскные мероприятия. А сейчас «эстафету» к судебному процессу принял следственный комитет.Против чиновницы выдвинуто обвинение по статье «Получение взятки в крупном размере», предпринимателю предъявлено обвинение в даче взятки, а посреднику инкриминируется посредничество во взяточничестве. Проверяется возможная причастность фигурантов к другим преступлениям.Как сообщает начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, на сегодняшний день суд избрал для чиновницы строгую меру пресечения — по ходатайству следствия она заключена под стражу. Предварительно, под стражей она будет находиться до 4 января.