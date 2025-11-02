Возрастное ограничение 18+
Высокопоставленная чиновница из Ревды стала фигурантом уголовного дела о коррупции
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Заместителя главы Ревдинского городского округа Юлию Анциферову заподозрили в получении крупной взятки. Чиновница стала фигурантом уголовного дела о коррупции вместе с предполагаемым взяткодателем и их посредником.
По версии следствия, преступная схема действовала с мая по октябрь 2024 года. Женщина в чиновничьем кресле получала незаконное вознаграждение от ревдинского предпринимателя через посредника за содействие в согласовании земельных вопросов. Чиновница обеспечивала положительное решение администрации в предварительных согласованиях выделения участков под выкуп. Общая сумма взятки составила 150 тысяч рублей.
Раскрытие этого преступления стало результатом совместной работы сотрудников полиции и управления ФСБ, а также управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Ими были проведены комплексные оперативно-разыскные мероприятия. А сейчас «эстафету» к судебному процессу принял следственный комитет.
Против чиновницы выдвинуто обвинение по статье «Получение взятки в крупном размере», предпринимателю предъявлено обвинение в даче взятки, а посреднику инкриминируется посредничество во взяточничестве. Проверяется возможная причастность фигурантов к другим преступлениям.
Как сообщает начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, на сегодняшний день суд избрал для чиновницы строгую меру пресечения — по ходатайству следствия она заключена под стражу. Предварительно, под стражей она будет находиться до 4 января.
По версии следствия, преступная схема действовала с мая по октябрь 2024 года. Женщина в чиновничьем кресле получала незаконное вознаграждение от ревдинского предпринимателя через посредника за содействие в согласовании земельных вопросов. Чиновница обеспечивала положительное решение администрации в предварительных согласованиях выделения участков под выкуп. Общая сумма взятки составила 150 тысяч рублей.
Раскрытие этого преступления стало результатом совместной работы сотрудников полиции и управления ФСБ, а также управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Ими были проведены комплексные оперативно-разыскные мероприятия. А сейчас «эстафету» к судебному процессу принял следственный комитет.
Против чиновницы выдвинуто обвинение по статье «Получение взятки в крупном размере», предпринимателю предъявлено обвинение в даче взятки, а посреднику инкриминируется посредничество во взяточничестве. Проверяется возможная причастность фигурантов к другим преступлениям.
Как сообщает начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, на сегодняшний день суд избрал для чиновницы строгую меру пресечения — по ходатайству следствия она заключена под стражу. Предварительно, под стражей она будет находиться до 4 января.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Коллеги Дениса Аллаярова по «Ура.ру» дали показания в суде
01 ноября 2025
01 ноября 2025