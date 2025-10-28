Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге директора турагентства обвиняют в мошенничестве на 1,3 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить директора турагентства «Аквамарин». Женщину обвиняют в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей.
По версии следствия, она получила эту сумму от своих клиентов в период с февраля 2022 года по февраль 2023 года на покупку туристических путёвок. При этом, согласно материалам дела, она не собиралась исполнять взятые на себя обязательства. В результате пострадали семь человек, рассказали в областной прокуратуре.
Ведомство уже утвердило обвинительное заключение и передало уголовное дело в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
