В Екатеринбурге начали судить репортёров «Прекрасной России»

Первым обвинительное заключение получил видеооператор

12.27 Среда, 5 ноября 2025
Дела против репортёров «Прекрасной России» начали передавать в суд. Первым в Октябрьский райсуд Екатеринбурга передали дело оператора проекта Евгения Русских. Дело против Русских поступило в суд с обвинительным заключением по статье о клевете, соединённой с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления (часть 5 статьи 128.1 УК), предполагающей до пяти лет лишения свободы. Изначально оператору вменяли также нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК), но в ходе предварительного следствия обвинения по этому составу отпали из-за недостаточности доказательств.

На предварительном заседании разрешался вопрос о рассмотрении дела в особом порядке, однако Русских, услышав зачитанное прокурором обвинение, отказался от ранее данных показаний.

«Я не согласен с квалификацией "группа лиц" и "предварительный сговор",

— рассказал
Русских.


По словам оператора, данные им ранее показания были написаны под давлением. Кроме того, его не устроило то, что все свидетели, которых гособвинитель привлёк в дело, были только со стороны потерпевшей стороны — бизнесмена Богдана Новорока. Теперь Русских намерен со своим адвокатом ходатайствовать о вызове свидетелей со стороны защиты.

Таким образом, оператора «Прекрасной России» будут судить в общем порядке. Следующее заседание назначено на пятницу, 7 ноября. Дело рассматривает судья Ольга Панфилова.

Обвинительное заключение по делу репортёра «Прекрасной России» Евгения Анисимова ещё не утверждено. Ему, напомним, вменяют ещё и разжигание ненависти и вражды.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Против замглавы Минприроды, насмерть сбившего защитника сквера, возбудили уголовное дело

Областной чиновник наехал ночью на шедшего по Чусовскому тракту человека
