В Екатеринбурге начали судить репортёров «Прекрасной России»
Первым обвинительное заключение получил видеооператор
Дела против репортёров «Прекрасной России» начали передавать в суд. Первым в Октябрьский райсуд Екатеринбурга передали дело оператора проекта Евгения Русских. Дело против Русских поступило в суд с обвинительным заключением по статье о клевете, соединённой с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления (часть 5 статьи 128.1 УК), предполагающей до пяти лет лишения свободы. Изначально оператору вменяли также нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК), но в ходе предварительного следствия обвинения по этому составу отпали из-за недостаточности доказательств.
На предварительном заседании разрешался вопрос о рассмотрении дела в особом порядке, однако Русских, услышав зачитанное прокурором обвинение, отказался от ранее данных показаний.
По словам оператора, данные им ранее показания были написаны под давлением. Кроме того, его не устроило то, что все свидетели, которых гособвинитель привлёк в дело, были только со стороны потерпевшей стороны — бизнесмена Богдана Новорока. Теперь Русских намерен со своим адвокатом ходатайствовать о вызове свидетелей со стороны защиты.
Таким образом, оператора «Прекрасной России» будут судить в общем порядке. Следующее заседание назначено на пятницу, 7 ноября. Дело рассматривает судья Ольга Панфилова.
Обвинительное заключение по делу репортёра «Прекрасной России» Евгения Анисимова ещё не утверждено. Ему, напомним, вменяют ещё и разжигание ненависти и вражды.
«Я не согласен с квалификацией "группа лиц" и "предварительный сговор",
— рассказал Русских.
