Разбойнику из нижнетагильской «Монетки» дали срок

20.10 Среда, 5 ноября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле завершилось судебное разбирательство по резонансному уголовному делу о разбойном нападении. Совершенно оно было год назад, в прошлом ноябре.

В ходе судебного заседания была восстановлена картина произошедшего осенью 2024 года. Преступление совершалось в стенах одного из продуктовых магазинов сети «Монетка». Местный житель замыслил кражу бутылки коньяка и пары женских колготок. Однако его действия не ускользнули от внимания сотрудницы магазина. Женщина попыталась воспрепятствовать злоумышленнику. В ответ на это тагильчанин предпринял агрессивные действия — он достал из-под одежды заранее припасённый нож и начал угрожать смелой продавщице. Угрозы прозвучали и в адрес одного из посетителей магазина, что позже будет расценено, как реальная опасность жизни и здоровью людей.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Общая стоимость похищенного товара составила чуть более 723 рублей. Однако, долго радоваться столь «богатому» улову разбойнику не удалось — его нашли и задержали.

В ходе следствия 46-летний мужчина полностью признал свою вину. Кроме того, он предпринял меры к полному возмещению причинённого магазину материального ущерба. Однако, избежать наказания это ему не помогло. Судья Дзержинского районного суда города Нижний Тагил вынес обвинительный приговор. Часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия) позволила отправить преступника в колонию общего режима на год и восемь месяцев.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выяснили, что последнее здание старого медгородка датируется XVIII веком

Ему 228 лет, оно было построено при императоре Павле I
