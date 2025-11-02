Возрастное ограничение 18+

Судья не увидел причин брать серовских топ-менеджеров под стражу

20.51 Вторник, 4 ноября 2025
Фото: Серовский районный суд
В Серовском районном суде избрали меру пресечения двум топ-менеджерам акционерного общества «Серовский механический завод». Было решено, что заместители директора предприятия основного судебного процесса будут дожидаться по домам.

Брать под стражу — о чём ходатайствовали следователи, — заместителей гендиректора «Серовского механического завода» Сергея Гусманова и Сергея Минибаева судья отказался. Вместо этого была избрана более мягкая мера пресечения до окончания следствия — домашний арест. Согласно постановлению суда, домашний арест продлится до 31 декабря 2025 года включительно. На данный момент вынесенные судом постановления по двум фигурантам ещё не вступили в свою законную силу и могут быть обжалованы сторонами.

Двум Сергеям из руководства серовского мехзавода инкриминируется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мошенничество». Следствие считает, что своими действиями обвиняемые нанесли предприятию значительный материальный ущерб. По предварительным данным, сумма его превышает один миллион рублей. Расследование по факту мошенничества пока продолжается. Следственным органам предстоит собрать всю доказательную базу для суда.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, ни Гусманов, ни Минибаев, свою вину не признали.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
