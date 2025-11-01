Суд отправил в СИЗО «Гию Свердловского», которого следствие называет «вором в законе»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Георгию Акоеву. По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, он обвиняется по статье 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».По версии следствия, Георгий Акоев, известный в криминальной среде под прозвищем «Гия Свердловский», занимает высшее положение в преступной иерархии на территории Свердловской области. Следователи утверждают, что он имеет статус так называемого «вора в законе» и оказывает влияние на представителей криминального сообщества региона.Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря 2025 года.Ранее, в 2008 году, суд Екатеринбурга приговорил Акоева к 11 годам лишения свободы за грабёж, совершённый группой лиц. Он отбывал наказание в колонии «Полярная сова» в посёлке Харп. Считается, что своё влияние в криминальном мире он получил благодаря родству с вором в законе Асланом Усояном (Дедом Хасаном).