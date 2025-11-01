Топ-менеджеров Серовского мехзавода отправили под домашний арест

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Серовский районный суд избрал меру пресечения заместителям генерального директора АО «Серовский механический завод» Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву. Следствие обвиняет их в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии правоохранителей, действия обвиняемых нанесли предприятию ущерб более 1 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.В ходатайстве следователя о содержании топ-менеджеров под стражей суд отказал.Гусманов и Минибаев находятся под домашним арестом до 31 декабря 2025 года.