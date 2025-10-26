Возрастное ограничение 18+
«Последнего свердловского вора в законе» Георгия Акоева задержали в Екатеринбурге
Гия Свердловский после предыдущего задержания три года назад стал героем завирусившегося видео
Фото: кадр из видео «Прайм-Крайм»
Силовики в Екатеринбурге задержали криминального авторитета Георгия Акоева (известного как Гия Свердловский). Оперативные мероприятия проходили во второй половине дня 31 октября в ЖК «Квартал Федерация» в районе Южного Автовокзала — телеграм-канал «Аппаратная» опубликовал видео с Акоевым, которого ведут спецназовцы по улице Степана Разина. По данным канала, обыски проходили в приёмной Акоева, а общее число задержанных — четыре человека.
Гию Свердловского называют в разных СМИ называют «главным уральским вором в законе», «единственным вором в законе в Свердловской области» и «последним в Свердловской области вором в законе». В 2006 году Акоев был задержан, а в 2008 году суд в Екатеринбурге приговорил его к 11 годам заключения за грабёж группой лиц, он отбывал этот срок в колонии «Полярная сова» в Харпе (ЯНАО). Считается, что своё влияние в криминальном мире он получил благодаря родству с вором в законе Асланом Усояном (Дед Хасан). Как и Усоян, Акоев родился в Тбилиси и является выходцем из езидской общины Грузии, и как и Усоян, сделал себе имя в криминальной среде на Урале. В разных СМИ называют Акоева племянником и внучатым племянником Аслана Усояна, отбывавшего 15-летний срок в колонии Нижнего Тагила и подчинившего себе в те годы значительную часть криминалитета Свердловской области. Сам Акоев, впрочем, отрицал родство с Усояном, и заявлял что этот слух был намеренно запущен недоброжелателями для того, чтобы обесценить его корону, якобы полученную благодаря кровным узам с езидскими «патриархами воровского мира», писало издание «Прайм Крайм».
В начале 2022 года Георгия Акоева уже задерживали — в Москве, на Рублёвке. Однако после допроса в Главном управлении уголовного розыска МВД России его отпустили. Тогда сообщалось, что «вся операция по его задержанию на Рублёвке носила сугубо профилактический характер», а сам он «был необходим региональным силовикам для удержания усложнившейся криминогенной ситуации на Урале под контролем».
Силовики тогда сняли видео с Акоевым, в котором он рассказал, что приехал в Москву из Екатеринбурга с женой, чтобы купить подарки детям. Это видео стало вирусным в соцсетях из-за его ответа на вопрос, является ли он вором в законе. «Депутатом Государственной Думы никакого созыва не являюсь», — ответил тогда Георгий Акоев.
Сегодня Гию Свердловского задержали сотрудники УФСБ по Свердловской области, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. Издание предполагает, что на этот раз Акоева не отпустят. По данным издания «Коммерсант-Урал», против Акоева возбудили дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК).
Правоохранительные органы официально оперативные мероприятия в отношении Акоева не комментируют.
Напомним, в начале этого года был задержан другой криминальный авторитет Екатеринбурга, Марсель Гасанов — против него возбудили дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В СМИ его называли «смотрящим за Свердловской областью».
