В Екатеринбурге арестовали мужчину по делу о вымогательстве у заключивших контракт с Минобороны
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения жителю Челябинской области Олегу Лукьянову, обвиняемому в вымогательстве. Суд постановил заключить мужчину под стражу до 29 декабря. Об этом сообщает Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
По данным следствия, Лукьянов действовал вместе с сообщником (о мере пресечения ему не сообщается). Они, применяя насилие, заставляли нуждающихся в деньгах людей подписывать контракт с Министерством обороны России на прохождение военной службы. После оформления документов злоумышленники похищали с банковских счетов потерпевших более 1 миллиона рублей.
Следственные органы квалифицировали действия обвиняемых по пункту «б» части 3 статьи 163 УК — вымогательство, совершённое в целях получения имущества в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба суда, родственники Лукьянова, помимо обращения за юридической помощью, провели у здания суда обряд, надеясь, что это поможет обвиняемому.
