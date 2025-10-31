Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве матери, чьё тело нашли в лесопарке, отправили под стражу
Фото: Ленинский районный суд города Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве своей матери Кувончбеку Темирганиеву. Суд постановил заключить его под стражу до 30 декабря. Об этом сообщает Ленинский районный суд города Екатеринбурга.
По данным следствия, в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга 30 октября было найдено тело женщины без головы. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, который признался в преступлении.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность погибшей установлена: это 41-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья, работавшая уборщицей в торговом центре Екатеринбурга. В ходе следственных действий был задержан её сын, 21-летний гражданин той же республики. Молодой человек дал признательные показания и указал место, где находились тело матери, её отчленённая голова и личные вещи.
