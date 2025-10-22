Двум грабителям из Каменска-Уральского вынесли приговор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском огласили приговор двум подсудимым, проходивших по одному уголовному делу. Они обвинялись в ограблении пожилого мужчины, которое они совершили в мае текущего года.Согласно материалам следствия, два жителя Каменска-Уральского целенаправленно выследили свою жертву — 88-летнего мужчину. Злоумышленники дождались, когда пенсионер присядет на скамейку возле дома на улице Челябинской. Они тут же напали на него, столкнув на землю. После этого грабители забрали из кармана пенсионера 7 с половиной тысяч рублей, забрали пакет с лекарствами и скрылись с места преступления.После нападения к пострадавшему пришлось вызвать скорую медицинскую помощь. С улицы Челябинской он был доставлен в травматологическое отделение городской больницы.Личности подозреваемых были установлены правоохранительными органами в кратчайшие сроки. В ходе следствия оба обвиняемых полностью признали свою вину.Уголовное дело рассматривал Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Суд признал обоих подсудимых виновными в совершении грабежа, совершенного группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни.Каждый из подсудимых получили одинаковое наказание: 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вынесенный судом приговор ещё не вступил в законную силу, и осужденные имеют право подать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.