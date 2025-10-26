Возрастное ограничение 18+
СМИ: «стрим-фабрику для иностранного порно-сайта» накрыли в Екатеринбурге
Кадр из видео: Ural Mash / t.me/url_mash
В Екатеринбурге в жилой многоэтажке на Щербакова, 39 обнаружили студию, в которой, по данным телеграм-канала Ural Mash, создавали контент для трансляции на иностранные порно-сайты.
По информации телеграм-ресурса, в квартиру, в которой обнаружили порно-студию, приходили толпы. Однако на видео, опубликованное каналом, попали только две девушки и парень. Сообщается, что по всей квартире были разбросаны грязные вещи, презервативы и игрушки для взрослых утех. Кроме того, в каждой комнате были камеры.
Хозяйка квартиры на жалобы не реагировала, а когда ей прислали видеоролик о том, что происходит в квартире, она «пожелала всем удачи», пишет телеграм-издание.
«В квартире работала целая стрим-фабрика для иностранного порно-сайта. "Сотрудникам" от 20 до 26 лет. Они признались, что знали про камеры и даже подписывали согласие на съёмку и правила поведения – якобы для безопасности»,
– пишет ресурс.
