С дроппера из Брянской области взыскали похищенное у пенсионерки из Нижнего Тагила
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Нижнетагильская прокуратура через суд взыскала с 21-летней девушки из Брянской области похищенное у 74-летней тагильчанки.
Как рассказали в официальном телеграм-канале областной прокуратуры, 20 февраля 2024 года пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и перевела 380 тысяч рублей на счёт девушки, которая сыграла роль дроппера в преступной схеме аферистов – через её карточку выводили деньги.
Факт неосновательного обогащения был зафиксирован, и прокуратура подала иск в Почепский районный суд Брянской области о взыскании похищенного.
«На основании изложенных доводов и представленных по делу доказательств суд удовлетворил требования прокурора, взыскав с дроппера сумму неосновательного обогащения. Фактическое восстановление имущественных прав пенсионерки находится на контроле прокуратуры»,
– сказали в ведомстве.
