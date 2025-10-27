Возрастное ограничение 18+
Хранившему дома боеприпасы и взрывчатку жителю Лесного вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Лесном местному жителю, у которого дома нашли боеприпасы и два самодельных взрывных устройства, вынесли приговор.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию и взрывчатых устройств (статьи 222 и 222.1 УК РФ). В материалах дела говорится, что в декабре 2024 года у него дома нашли 29 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм промышленного производства, 18,66 грамма пороха марки «Сокол» и 63,65 грамма пороха марки СФМК, а также два самодельных взрывных устройства.
В качестве наказания городской суд Лесного назначил мужчине 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 40 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
