В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 25 миллионов рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
СУ СКР по Свердловской области сообщает о возбуждении уголовного дела в Нижнем Тагиле об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 25 миллионов рублей. Подозреваемым по делу проходит директор компании, занимающейся дорожным строительством.
По версии следствия, подозреваемый уклонялся от налогов с 2019 по 2021 год. Другие управленцы знали об этом и помогали ему.
Известно, что следователи уже допросили директора. Он признал наличие недоимок, согласился сотрудничать со следствием и пообещал погасить накопившуюся задолженность, включая пени и штрафы.
«Данное нарушение было выявлено сотрудниками налоговых органов, которые в дальнейшем направили материалы в территориальное подразделение СК»,
– сообщили в областном СК.
