Екатеринбуржец поверил «коучу по инвестициям» и лишился 3,5 миллиона рублей

14.21 Среда, 29 октября 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в полицию обратился 31-летний местный житель, ставший жертвой «коуча по инвестициям».

Как рассказали Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ городского УМВД, со своим наставником мужчина познакомился летом 2023 года в одном из чатов инвестиционных групп. Тот представился «профессиональным брокером» и предложил несколько уроков по инвестициям. Екатеринбуржец согласился.

Обучение сопровождалось практическими заданиями, для выполнения которых мужчина зарегистрировался на специальной платформе и в течение года через крипто-кошелёк вносил туда свои деньги в иностранной валюте.

К концу лета 2024 года сумма «инвестиций» достигла почти 3 миллионов рублей, но этого «коучу» оказалось недостаточно. Он попросил внести криптовалюту на сумму свыше 4 миллионов рублей, после чего екатеринбуржец смог вывести свою первую «прибыль» – 3,5 миллиона рублей. Однако к оставшимся средствам он потерял доступ, а «наставник» вдруг перестал выходить на связь.

«Обеспокоенный "инвестор" обратился в полицию. В ходе проверки выяснилось, что его наставник уже несколько лет назад покинул территорию Российской Федерации и находится в федеральном розыске. Общий ущерб составил 3,5 миллиона рублей»,

– рассказали в полиции.


По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
