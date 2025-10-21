Возрастное ограничение 18+
Из-за десяти спиленных деревьев под Нижним Тагилом возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после проверки природоохранной прокуратуры леса на территории Горноуральского муниципального округа.
Как рассказали в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, в районе СНТ «Сокол-2», который находится севернее села Покровское, в 47-м квартале 44-го выдела нижнетагильского лесничества были обнаружены десять относительно свежих пней. Предположительно, деревья были спилены весной-летом текущего года.
Кто спилил деревья, неизвестно. Разрешение на вырубку в этом месте никому не выдавали, в связи с чем материалы проверки были направлены природоохранным прокурором в полицию, где впоследствии возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 260 УК РФ – «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, в крупном размере».
