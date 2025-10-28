Возрастное ограничение 18+
В гордуме Екатеринбурга заявили о росте преступлений среди мигрантов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил во время заседания, что в уральской столице выросло количество преступлений, совершённых мигрантами.
По его данным, с начала года иностранные граждане совершили 555 преступлений, тогда как в прошлом году за тот же период мигрантами было совершено 350 преступлений. Также существенно выросло количество тяжких преступлений – 351 в текущем году (170 в прошлом), пишет 66.ru.
Начальник городского УМВД Денис Беляев объяснил рост преступлений среди иностранцев изменением судебной практики в сфере незаконного оборота наркотиков: «Раньше при задержании одним преступным эпизодом вменялись все закладки, теперь каждая – отдельным эпизодом».
Также он подчеркнул, что иностранцы совершили в разы меньше преступлений, чем местные жители, остающиеся основными нарушителями.
