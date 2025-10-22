В Екатеринбурге задержали красноречивого попрошайку





– рассказали в полиции. «Например, жаловался на то, что его машину эвакуировали и нужно дать взятку, чтобы её вернуть. Или представлялся администратором торгового центра и просил наличные, чтобы срочно рассчитаться с ремонтной бригадой. При этом мужчина приводил настолько убедительные аргументы и умело владел речью, что пострадавшие легко снимали в банкомате нужную сумму и отдавали незнакомцу»,





– рассказали в пресс-группе. «Нетрудно догадаться, что никаких денег он возвращать не собирался. Оперативники вычислили и задержали мужчину. Он оказался ранее судимым "гастролёром" из Новосибирска. Задержанный пытался оправдываться тем, что просто брал в долг у прохожих, но полицейские оказались не так доверчивы, как его заимодавцы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге по подозрение в мошенничестве задержали 41-летнего жителя Новосибирска. Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, мужчина просил у прохожих деньги взаймы и «исчезал» с ними. В полицию на него заявили несколько человек.По данным МВД, новосибирец подходил к людям на улице, во дворах элитных жилых комплексов и в торговых центрах, и просил занять ему несколько десятков тысяч рублей, каждый раз придумывая новые легенды.Получив деньги, мужчина каждый раз горячо благодарил своих «спасителей» и обещал в ближайшее время вернуть деньги обратно. У полицейских есть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина получает деньги и уходит.На мужчину возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». Сейчас красноречивый попрошайка находится под стражей.На задержанного написано четыре заявления. Однако в полиции предполагают, что могут быть и другие пострадавшие, и просят их обращаться в отделение полиции № 5 на улице Сакко и Ванцетти, 119, или звонить в дежурную часть по телефону 8-(343)-356-42-05.