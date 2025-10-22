Возрастное ограничение 18+
Экс-директора МУПа в Сысертском районе признали виновным во взяточничестве
Фото: прокуратура Свердловской области
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор бывшему директору муниципального унитарного предприятия ЖКХ в посёлке Бобровский Сысертского городского округа. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в период с июля 2021 года по май 2023 года осуждённый через посредников получал деньги от представителя юридического лица, принимающего сточные воды муниципального образования, за общее покровительство, а также за ежегодную пролонгацию заключённых между предприятиями договоров. Общая сумма взяток свыше 1,6 миллиона рублей.
Свою вину осуждённый признал. В качестве наказания Верх-Исетский районный суд назначил ему 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере свыше 3,2 миллиона рублей (двукратный размер взятки) и с конфискацией суммы взятки в доход государства в размере свыше 1,6 млн рублей. Также бывший директор бобровского МУПа лишён права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти на 5 лет. Осуждённый был взят под стражу в зале суда.
В прокуратуре добавили, что в отношении взяткодателя уголовное преследование было прекращено в связи с активным способствованием раскрытию преступлении. Против посредников возбуждать уголовные дела также не стали.
