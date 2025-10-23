Возрастное ограничение 18+
Экс-гендиректору «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину продлили арест
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшему генеральному директору металлургической компании «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину продлили содержание под стражей.
Ходатайство о продлении меры пресечения рассмотрел Ленинский районный суд. По решению суда Воеводин останется в СИЗО до 29 января 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, экс-гендиректор обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
«ВСМПО-Ависма» занимается производством титана и изделий из него. Предприятие находится в Верхней Салде, и является градообразующим для неё.
