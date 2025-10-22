Возрастное ограничение 18+
Верхнепышминец из-за обиды поджёг баню знакомого и попал под суд
Фото: прокуратура Свердловской области
В Верхней Пышме вынесли приговор местному жителю, который обиделся на своего знакомого и сжёг его баню в посёлке Исеть.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, поводом стал конфликт, который длился очень долго, а вот затея сжечь баню возникла спонтанно. По версии следствия, план мести созрел в голове мужчины 11 октября 2024 года после распития спиртного в компании супруги и её мамы, и уже ночью 12 октября 2024 года он стоял возле дома своего обидчика.
Уйдя с участка, он остановился неподалеку от дома, откуда любовался горящей баней, а потом стал снимать происходящее на телефон. Снятое видео он позже отправил племяннику потерпевшего, предупредив, что связываться с ним опасно. Спустя сутки пироман-мститель, протрезвев, осознал, что сделал, и пришёл в отделение полиции, где написал явку с повинной.
В прокуратуре подчеркнули, что здание бани находилось в десяти метрах от жилого дома. К счастью, обошлось без трагедии.
Материальный ущерб ограничился суммой в 47 тысяч рублей.
В качестве наказания Верхнепышминский городской суд назначил мужчине наказание в виде 2,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, поводом стал конфликт, который длился очень долго, а вот затея сжечь баню возникла спонтанно. По версии следствия, план мести созрел в голове мужчины 11 октября 2024 года после распития спиртного в компании супруги и её мамы, и уже ночью 12 октября 2024 года он стоял возле дома своего обидчика.
«Убедившись в том, что все жильцы дома уже спят, мужчина нашёл на улице картонную коробку и, зайдя в предбанник, поджег её. Дождавшись возгорания, он вышел из бани и ушёл с участка»,
– рассказали в областной прокуратуре.
Уйдя с участка, он остановился неподалеку от дома, откуда любовался горящей баней, а потом стал снимать происходящее на телефон. Снятое видео он позже отправил племяннику потерпевшего, предупредив, что связываться с ним опасно. Спустя сутки пироман-мститель, протрезвев, осознал, что сделал, и пришёл в отделение полиции, где написал явку с повинной.
В прокуратуре подчеркнули, что здание бани находилось в десяти метрах от жилого дома. К счастью, обошлось без трагедии.
Материальный ущерб ограничился суммой в 47 тысяч рублей.
В качестве наказания Верхнепышминский городской суд назначил мужчине наказание в виде 2,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Верхней Пышме с ограниченной в родительских правах матери взыскали детское пособие
24 октября 2025
24 октября 2025