В Алапаевске фигурант дела о краже устроил серию новых преступлений

В Алапаевске задержан мужчина, который, находясь под подпиской о невыезде по делу о краже, продолжал совершать новые преступления. Об этом сообщает МВД России по Свердловской области.Первое заявление о краже поступило в дежурную часть полиции 5 сентября. Сотрудник магазина на улице Мира рассказал, что неизвестный разбил входную дверь кирпичом и похитил алкоголь и табачные изделия. Ущерб превысил 3 тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Алапаевска 1977 года рождения. Он признал свою вину и написал явку с повинной.Следственный отдел возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ о краже с незаконным проникновением в помещение, мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако уже находясь под следствием, он совершил ещё три аналогичных преступления. Дважды его задержали с поличным в магазинах. В одном из эпизодов он пытался похитить телефоны на сумму более 100 тысяч рублей, в других случаях похищал алкоголь, продукты и табак. Во всех случаях злоумышленник проникал в магазины, разбивая двери или окна камнями.По ходатайству следствия суд изменил ему меру пресечения и заключил под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по четырём эпизодам: двум случаям краж и двум покушениям на кражу с незаконным проникновением.