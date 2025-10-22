В Екатеринбурге на ВИЗе полицейские задержали «честного» закладчика с около 60 свертков наркотиков

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

22 октября в Верх-Исетском районе Екатеринбурга патрульные ППСП задержали мужчину, причастного к незаконному обороту наркотиков, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. У задержанного было изъято около 60 свертков с запрещёнными веществами.Молодой человек был замечен полицией у дома 28 по улице Викулова. Увидев патрульную машину, он сильно заволновался и признался, что занимается распространением «закладок», при этом сообщил о наличии у него значительного количества синтетических наркотиков.При досмотре у гражданина действительно нашли 59 свертков с порошкообразным веществом, которое впоследствии идентифицировали как мефедрон. В квартире подозреваемого обнаружили стандартный «набор закладчика»: электронные весы, около 200 пустых пакетиков «зип-лок» и разноцветную изоленту.Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотиков, однако он отказался и был привлечён к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ.Задержанным оказался 28-летний слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры, ранее судимый за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 УК РФ за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчина помещён под стражу, ему грозит лишение свободы от десяти до двадцати лет.