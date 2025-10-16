Два организатора канала нелегальной миграции выявлены в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском правоохранительные органы ликвидировали канал незаконной миграции. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело.Фигурантами уголовного дела стали двое местных жителей: 38-летняя сотрудница центра госуслуг и 43-летний мужчина. Им вменяются преступления, связанные с организацией незаконной миграции и коррупцией.Следствие считает, что преступная деятельность велась подозреваемыми на протяжении почти года. Женщина, используя свое служебное положение, незаконно ставила мигрантов на учёт по месту пребывания. За свои противоправные действия она получала от сообщника денежное вознаграждение. Таким образом, один подозреваемый обвиняется в получении взятки, а второй – в её даче. На данный момент оба фигуранта уже задержаны в установленном законом порядке. В ближайшее время следствие намерено предъявить им официальное обвинение.Раскрытие этого преступления стало результатом слаженной работы нескольких ведомств. В совместных оперативных мероприятиях участвовали сотрудники Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ и МВД. По уголовному делу ими продолжается проведение комплекса следственных действий, — сообщают в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.