Со сбежавших из екатеринбургского СИЗО арестантов будут взыскивать затраты на их поимку





пояснили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Статьей 102 уголовно-исполнительного кодекса РФ предусмотрена обязанность осуждённого возместить ущерб, причиненный исправительному учреждению, в том числе дополнительные затраты, связанные с пресечением его побега»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный изолятор №4 и колония-поселение №45 подали иск к Александру Черепанову и Ивану Корюкову, сбежавшим из СИЗО №1 в ночь с 31 августа на 1 сентября, о взыскании затрат на их поимку.Иски были поданы в Нижнесергинский районный суд по месту жительства Черепанова до его заключения под стражу.Напомним, 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов, осуждённые по статье о покушении на теракт (следствие и суд пришли к выводу, что в мае 2023 года они собирались поджечь здание военкомата на улице Вишнёвой в Екатеринбурге). Черепанова задержали спустя восемь дней после побега, Корюкова – спустя две недели.