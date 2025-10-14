Добытчик криптовалюты из Режа нанёс 8,5 миллионов ущерба электросетевой компании

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о масштабном хищении электроэнергии. Обвиняемым является 27-летний житель города Реж, а ущерб от его деятельности, по версии следствия, составил восемь с половиной миллионов рублей.Жертвой мужчины стала электросетевая компания «Трансэнерго» – филиал ОАО «РЖД». Преступная схема была связана с незаконной добычей криптовалюты. Весной 2024 года мужчина арендовал нежилые помещения на улице Курской в Реже. Он провёл там работы по электрификации для создания майнинговой фермы. Зная о высоких затратах на электроэнергию для майнинга, он решил обмануть энергетиков и ввёл представителей организации в заблуждение относительно реальных объёмов потребления. Для этого он осуществил несанкционированное вмешательство в работу приборов учёта, установив на каждый счётчик специальное устройство с дистанционным управлением.Преступная деятельность криптодобытчика продолжалась с августа 2024 года по март 2025 года. Всё это время его майнинговое оборудование потребляло энергию в обход счётчиков. Сейчас это преступление будет рассматриваться в Режевском городском суде: прокуратура утвердила обвинительное заключение и уже направила материалы уголовного дела в суд.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подозреваемый полностью признал свою вину в содеянном.