В Екатеринбурге начали рассматривать дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова

Сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начали рассматривать уголовное дело редактора Ura.ru в Свердловской области Дениса Аллаярова.Одним из первых ходатайств гособвинителя в судебном процессе стало ходатайство о продлении журналисту содержания в СИЗО ещё на полгода. Суд эту просьбу удовлетворил. Аллаяров остаётся под стражей до 13 апреля 2026 года.Сам Денис Аллаяров попросил перевести его под домашний арест – заявив, что в материалах дела нет сведений о том, что он пытался скрыться от следствия или высказывал такие намерения.Напомним, Аллаярова обвиняют в передаче взяток в значительном размере (часть 3 статьи 291 УК РФ) своему дяде Андрею Карпову, работавшему руководителем отдела уголовного розыска екатеринбургского ОП №10.