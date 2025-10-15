Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге начали рассматривать дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начали рассматривать уголовное дело редактора Ura.ru в Свердловской области Дениса Аллаярова.
Одним из первых ходатайств гособвинителя в судебном процессе стало ходатайство о продлении журналисту содержания в СИЗО ещё на полгода. Суд эту просьбу удовлетворил. Аллаяров остаётся под стражей до 13 апреля 2026 года.
Сам Денис Аллаяров попросил перевести его под домашний арест – заявив, что в материалах дела нет сведений о том, что он пытался скрыться от следствия или высказывал такие намерения.
Напомним, Аллаярова обвиняют в передаче взяток в значительном размере (часть 3 статьи 291 УК РФ) своему дяде Андрею Карпову, работавшему руководителем отдела уголовного розыска екатеринбургского ОП №10.
Одним из первых ходатайств гособвинителя в судебном процессе стало ходатайство о продлении журналисту содержания в СИЗО ещё на полгода. Суд эту просьбу удовлетворил. Аллаяров остаётся под стражей до 13 апреля 2026 года.
Сам Денис Аллаяров попросил перевести его под домашний арест – заявив, что в материалах дела нет сведений о том, что он пытался скрыться от следствия или высказывал такие намерения.
Напомним, Аллаярова обвиняют в передаче взяток в значительном размере (часть 3 статьи 291 УК РФ) своему дяде Андрею Карпову, работавшему руководителем отдела уголовного розыска екатеринбургского ОП №10.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дело против редактора Ura.ru Аллаярова передали в суд
15 октября 2025
15 октября 2025
Суд не стал отпускать редактора Ura.ru Аллаярова из СИЗО
16 октября 2025
16 октября 2025