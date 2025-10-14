Возрастное ограничение 18+
С дроппера из Иркутской области взыскали похищенное у жительницы Каменска-Уральского
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителю иркутского посёлка Молодёжный придётся вернуть пенсионерке из Каменска-Уральского, которую обманули телефонные мошенники.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, аферисты убедили женщину перевести 49 тысяч рублей на банковский счёт жителя Иркутской области, которого использовали, чтобы похитить деньги. После случившегося факт неосновательного обогащения был зафиксирован, и прокуратура обратилась в иркутский суд с просьбой взыскать с дроппера похищенную сумму. Суд требование удовлетворил.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, аферисты убедили женщину перевести 49 тысяч рублей на банковский счёт жителя Иркутской области, которого использовали, чтобы похитить деньги. После случившегося факт неосновательного обогащения был зафиксирован, и прокуратура обратилась в иркутский суд с просьбой взыскать с дроппера похищенную сумму. Суд требование удовлетворил.
«Фактическое восстановление имущественных прав пенсионерки находится на контроле прокуратуры»,
– добавили в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Возвращать украденные у жительницы Каменска-Уральского деньги обязали жителя Копейска
14 октября 2025
14 октября 2025
В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
23 октября 2025
23 октября 2025
Жителя Сысертского района признали виновным в убийстве соседа
17 октября 2025
17 октября 2025