Возрастное ограничение 18+

С дроппера из Иркутской области взыскали похищенное у жительницы Каменска-Уральского

16.14 Четверг, 23 октября 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Жителю иркутского посёлка Молодёжный придётся вернуть пенсионерке из Каменска-Уральского, которую обманули телефонные мошенники.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, аферисты убедили женщину перевести 49 тысяч рублей на банковский счёт жителя Иркутской области, которого использовали, чтобы похитить деньги. После случившегося факт неосновательного обогащения был зафиксирован, и прокуратура обратилась в иркутский суд с просьбой взыскать с дроппера похищенную сумму. Суд требование удовлетворил.

«Фактическое восстановление имущественных прав пенсионерки находится на контроле прокуратуры»,

– добавили в ведомстве.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Возвращать украденные у жительницы Каменска-Уральского деньги обязали жителя Копейска
14 октября 2025
В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
23 октября 2025
Жителя Сысертского района признали виновным в убийстве соседа
17 октября 2025
В Талицком районе по иску прокуратуры отремонтировали сельские дороги на 17 млн рублей
23 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:03 В Екатеринбурге начали рассматривать дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова
16:14 С дроппера из Иркутской области взыскали похищенное у жительницы Каменска-Уральского
15:55 Случайно задавивший пассажира в Верхней Пышме таксист безуспешно обжаловал свой приговор
15:26 В Талицком районе по иску прокуратуры отремонтировали сельские дороги на 17 млн рублей
15:01 Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе
14:44 21 нарушителя выявили сотрудники ГИБДД по время проверки такси
14:13 В Свердловской области за неделю почти на 15% подорожали огурцы
13:26 Белоярская АЭС выпустила в водохранилище при станции 390 тысяч мальков
12:36 Шесть видов лесных вредителей нашли в трёх районах Свердловской области
12:09 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении в школе №178
11:14 28 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Свердловской области за неделю
10:47 Движение сразу десяти трамвайных маршрутов остановилось утром в Екатеринбурге
10:29 В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
10:00 На 100 тысяч рублей оштрафовали коллекторов в Свердловской области за частые звонки должнице
09:38 Лесозаготовительное предприятие в Тугулыме отчитали за усача на складе
22:55 Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто
20:59 В Североуральске готовится к выписке едва не погибший под фурой водитель
20:33 Котятам из деревни и щенку из Екатеринбурге ищут дом
20:02 На дорогах Свердловской области в связи с каникулами введён особый режим
19:34 Иностранец получил срок в колонии за подкуп полицейского в аэропорту Екатеринбурга
18:52 Почти половина вторничных пожаров в Свердловской области пришлась на жилой сектор
18:36 На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию
17:42 В Свердловской области хотят построить инфраструктуру для гражданских беспилотников
17:18 О тумане и мокром снеге предупреждают синоптики в Свердловской области
16:54 Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
16:19 Жительницу Кушвы признали виновной в причинении смерти знакомому по неосторожности
Все новости Свердловской области
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
Все новости России и мира
17:03 В Екатеринбурге начали рассматривать дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова
16:14 С дроппера из Иркутской области взыскали похищенное у жительницы Каменска-Уральского
15:55 Случайно задавивший пассажира в Верхней Пышме таксист безуспешно обжаловал свой приговор
15:26 В Талицком районе по иску прокуратуры отремонтировали сельские дороги на 17 млн рублей
15:01 Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе
14:44 21 нарушителя выявили сотрудники ГИБДД по время проверки такси
14:13 В Свердловской области за неделю почти на 15% подорожали огурцы
13:26 Белоярская АЭС выпустила в водохранилище при станции 390 тысяч мальков
12:36 Шесть видов лесных вредителей нашли в трёх районах Свердловской области
12:09 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении в школе №178
11:14 28 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Свердловской области за неделю
10:47 Движение сразу десяти трамвайных маршрутов остановилось утром в Екатеринбурге
10:29 В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
10:00 На 100 тысяч рублей оштрафовали коллекторов в Свердловской области за частые звонки должнице
09:38 Лесозаготовительное предприятие в Тугулыме отчитали за усача на складе
22:55 Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто
20:59 В Североуральске готовится к выписке едва не погибший под фурой водитель
20:33 Котятам из деревни и щенку из Екатеринбурге ищут дом
20:02 На дорогах Свердловской области в связи с каникулами введён особый режим
19:34 Иностранец получил срок в колонии за подкуп полицейского в аэропорту Екатеринбурга
18:52 Почти половина вторничных пожаров в Свердловской области пришлась на жилой сектор
18:36 На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию
17:42 В Свердловской области хотят построить инфраструктуру для гражданских беспилотников
17:18 О тумане и мокром снеге предупреждают синоптики в Свердловской области
16:54 Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
16:19 Жительницу Кушвы признали виновной в причинении смерти знакомому по неосторожности
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK