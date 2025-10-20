Возрастное ограничение 18+

Иностранец получил срок в колонии за подкуп полицейского в аэропорту Екатеринбурга

19.34 Среда, 22 октября 2025
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор по резонансному делу о коррупции в аэропорту «Кольцово». Октябрьский районный суд города признал виновным 29-летнего иностранного гражданина в даче взятки сотруднику полиции.

Мужчина обвинялся по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ. Преступная деятельность продолжалась в течение почти двух лет. С декабря 2020 года по сентябрь 2022 года он незаконно занимался предпринимательством в аэропорту. Его бизнес заключался в оказании услуг по упаковке багажа пассажиров. Чтобы избежать административной ответственности за нелегальную работу, он решил подкупить правоохранителя, и у него это, увы, получилось. Обвиняемый систематически передавал деньги сотруднику транспортной полиции. Общая сумма взяток за покровительство превысила 47 тысяч рублей.

Государственный обвинитель во время судебного процесса предоставил позицию, которую суд счёл убедительной и обоснованной. В итоге подсудимый был признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. В качестве наказания суд назначил ему реальный срок лишения свободы: 1 год и 11 месяцев в исправительной колонии общего режима. Но приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как уточняет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в отношении сотрудника полиции, не отказавшегося от систематических взяток, продолжается отдельное производство.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге студент железнодорожного техникума дал преподавателю взятку за диплом
20 октября 2025
В Ревде внучка подменила деду 500 тысяч рублей «билетами банка приколов»
17 октября 2025
Екатеринбуржца осудили за нападения на фельдшера
13 октября 2025
«Уральские авиалинии» оштрафованы за отказ в перевозке пассажира
17 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:02 На дорогах Свердловской области в связи с каникулами введён особый режим
19:34 Иностранец получил срок в колонии за подкуп полицейского в аэропорту Екатеринбурга
18:52 Почти половина вторничных пожаров в Свердловской области пришлась на жилой сектор
18:36 На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию
17:42 В Свердловской области хотят построить инфраструктуру для гражданских беспилотников
17:18 О тумане и мокром снеге предупреждают синоптики в Свердловской области
16:54 Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
16:19 Жительницу Кушвы признали виновной в причинении смерти знакомому по неосторожности
15:44 Глава СК затребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге после обращения брата погибшего в аварии
14:47 Под Ревдой произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей
13:33 Обвиняемого в двойном убийстве на Первомайской в Екатеринбурге приговорили к 20 годам лишения свободы
12:52 Форум «Города России» хотят провести в уральской столице
12:26 Человек погиб в ДТП на трассе «Богданович – Сухой Лог»
11:57 В Качканаре начальник производства ответит перед судом за травмы подчинённой
11:00 Свердловская область оказалась лидером среди самых пьющих регионов
10:32 Забравшего у екатеринбургских пенсионеров 11,5 млн рублей «курьера» задержали в Тюмени
10:01 В Екатеринбурге на Объездной автомобиль вылетел с дороги и упал в котлован
09:39 На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
09:06 В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку в чёрной одежде и белой обуви
22:18 В Ельцин-центре психологию и искусство объединят в одной лекции
21:48 В Екатеринбурге собаке и кошке ищут место жительства
19:45 Ехавшего по тротуару в Екатеринбурге водителя автобуса вычислили и привлекли
19:19 Сотрудники УрГАХУ стали целью «цифровых» мошенников
18:50 Спрос на первичное жильё в Екатеринбурге упал почти на четверть
18:27 За минувшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров
17:41 Камышловскую администрацию обязали отремонтировать коллектор водоотведения
Все новости Свердловской области
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
Все новости России и мира
20:02 На дорогах Свердловской области в связи с каникулами введён особый режим
19:34 Иностранец получил срок в колонии за подкуп полицейского в аэропорту Екатеринбурга
18:52 Почти половина вторничных пожаров в Свердловской области пришлась на жилой сектор
18:36 На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию
17:42 В Свердловской области хотят построить инфраструктуру для гражданских беспилотников
17:18 О тумане и мокром снеге предупреждают синоптики в Свердловской области
16:54 Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
16:19 Жительницу Кушвы признали виновной в причинении смерти знакомому по неосторожности
15:44 Глава СК затребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге после обращения брата погибшего в аварии
14:47 Под Ревдой произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей
13:33 Обвиняемого в двойном убийстве на Первомайской в Екатеринбурге приговорили к 20 годам лишения свободы
12:52 Форум «Города России» хотят провести в уральской столице
12:26 Человек погиб в ДТП на трассе «Богданович – Сухой Лог»
11:57 В Качканаре начальник производства ответит перед судом за травмы подчинённой
11:00 Свердловская область оказалась лидером среди самых пьющих регионов
10:32 Забравшего у екатеринбургских пенсионеров 11,5 млн рублей «курьера» задержали в Тюмени
10:01 В Екатеринбурге на Объездной автомобиль вылетел с дороги и упал в котлован
09:39 На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
09:06 В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку в чёрной одежде и белой обуви
22:18 В Ельцин-центре психологию и искусство объединят в одной лекции
21:48 В Екатеринбурге собаке и кошке ищут место жительства
19:45 Ехавшего по тротуару в Екатеринбурге водителя автобуса вычислили и привлекли
19:19 Сотрудники УрГАХУ стали целью «цифровых» мошенников
18:50 Спрос на первичное жильё в Екатеринбурге упал почти на четверть
18:27 За минувшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров
17:41 Камышловскую администрацию обязали отремонтировать коллектор водоотведения
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK