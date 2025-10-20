Возрастное ограничение 18+
Иностранец получил срок в колонии за подкуп полицейского в аэропорту Екатеринбурга
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор по резонансному делу о коррупции в аэропорту «Кольцово». Октябрьский районный суд города признал виновным 29-летнего иностранного гражданина в даче взятки сотруднику полиции.
Мужчина обвинялся по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ. Преступная деятельность продолжалась в течение почти двух лет. С декабря 2020 года по сентябрь 2022 года он незаконно занимался предпринимательством в аэропорту. Его бизнес заключался в оказании услуг по упаковке багажа пассажиров. Чтобы избежать административной ответственности за нелегальную работу, он решил подкупить правоохранителя, и у него это, увы, получилось. Обвиняемый систематически передавал деньги сотруднику транспортной полиции. Общая сумма взяток за покровительство превысила 47 тысяч рублей.
Государственный обвинитель во время судебного процесса предоставил позицию, которую суд счёл убедительной и обоснованной. В итоге подсудимый был признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. В качестве наказания суд назначил ему реальный срок лишения свободы: 1 год и 11 месяцев в исправительной колонии общего режима. Но приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как уточняет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в отношении сотрудника полиции, не отказавшегося от систематических взяток, продолжается отдельное производство.
