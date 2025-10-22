Возрастное ограничение 18+
Жительницу Кушвы признали виновной в причинении смерти знакомому по неосторожности
Фото: Кушвинский городской суд
В Кушве вынесли приговор местной жительнице, смертельно ранившей ножом своего знакомого в апреле этого года.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, инцидент, о котором идёт речь, произошёл в общежитии на Луначарского, где женщина вместе со своими знакомыми распивала спиртное. В какой-то момент между ней и одним из мужчин возник конфликт, в ходе которого она ударила его ножом в живот. Ранение было серьёзным, но ни осуждённая, ни свидетели конфликта не стали вызывать скорую помощь. Вместо этого они выбросили нож в мусорный бак и ушли в другую комнату, где продолжили употреблять алкоголь. Про мужчину, истекавшего кровью, вспомнили спустя несколько часов. К тому моменту он скончался.
Сначала женщине предъявили обвинение в убийстве, но суд посчитал, что квалификация неверна, поскольку у подсудимой не было умысла на убийство – в ходе судебного следствия она признала свою вину, но заявила, что не хотела убивать своего знакомого.
Кушвинский городской суд признал её виновной по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и назначил 7 лет в исправительной колонии общего режима. Также был удовлетворён гражданский иск.
Приговор пока не вступил в законную силу.
